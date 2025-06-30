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14:28, 30 июня 2025Россия

Российская студентка дала вейп обезьяне и попала на видео

В Крыму студентка дала вейп обезьяне в парке Тайган
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Крыму студентка дала вейп обезьяне в парке Тайган. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На представленном ролике девушка затягивается электронной сигаретой и передает устройство примату. Орангутанг проделывает все за студенткой в точности.

После появления ролика в соцсетях обезьяну проверили ветеринары. Нарушений в ее организме они не выявили. Предположительно, посетительницу Тайгана могут оштрафовать и запретить ей приходить в парк.

До этого стало известно, что сбежавшего в Ростовской области кенгуру поймали благодаря живой стене из волонтеров. После инцидента в зоопарке задумались об усилении ограждений.

ЖЗЛ
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