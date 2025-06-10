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14:34, 10 июня 2025Из жизни

Сбежавшего под Ростовом кенгуру поймали благодаря живой стене из волонтеров

Директор зоопарка в Шахтах рассказала, как поймали сбежавшего кенгуру Сиднея
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Сбежавшего из зоопарка «Малинки» в российском городе Шахты, Ростовская область, кенгуру удалось поймать благодаря живой стене из волонтеров. Об этом «360.ru» рассказала директор по развитию зоопарка Элеонора Моргунова.

Кенгуру по кличке Сидней вернулся в свой вольер в зоопарке при отеле вечером в понедельник, 9 июня. Операция по его поискам длилась больше суток. Огромную роль в возвращении сыграли волонтеры.

Мы знали, что в часы солнцестояния, с 11:00 до 14:00, все кенгуру прячутся в зарослях, в траве, или рядом у нас есть лесополоса. И сегодня в лесополосе обнаружили кенгуру. Думали, что будем проводить иммобилизацию с помощью ассистента ветеринарного врача, но удалось этого избежать. Вместо этого с помощью живой стены из киперов и волонтеров, направили животное, чтобы оно прыгало в том направлении, которое нужно

Элеонора Моргуновадиректор по развитию зоопарка

Моргунова также отметила, что Сидней жил в отеле-зоопарке с ноября 2023 года и раньше не предпринимал попыток побега, хотя возможности у него были. Вольеры в «Малинках» сделаны без использования металлических сеток, животных ограничивают глубокие рвы и деревянные изгороди из крупных бревен.

«Это редкий случай, когда животное переиграло человека», — признала Моргунова. Поисковые работы начались сразу после того, как в пять вечера в воскресенье, 8 июня, обнаружили пропажу. Местные жители активно подключились к поискам, а в соцсетях за сутки появилось более 50 сообщений от очевидцев. Среди них особую популярность набрало видео, на котором кенгуру очень впечатлил направлявшихся на рыбалку мужчин.

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Сейчас Сидней, по словам сотрудников, не проявляет признаков стресса. Зоопарк рассматривает возможность усиления ограждений, сохраняя при этом концепцию естественной среды обитания. Этот инцидент стал первым за полгода работы зоопарка нового формата.

Ранее сообщалось, что в США после недели поисков поймали зебру-беглеца по кличке Эд. Эда окружили и посадили в специальную сетку, после чего он пролетел по небу над городом привязанной к вертолету — так его транспортировали к специальному трейлеру для перевозки животных.

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