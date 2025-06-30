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09:45, 30 июня 2025Россия

Российские подростки посреди парка Победы спели украинский гимн и попали на видео

В Тольятти подростки посреди парка Победы спели украинский гимн
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Тольятти Самарской области подростки посреди парка Победы спели украинский гимн. Действия россиян попали на видео, соответствующий ролик был опубликован в группе «Происшествия Тольятти» во «ВКонтакте».

На представленном ролике группа юношей и девушек со смехом исполняют мелодии на украинском языке.

Удалось выяснить, что в парке старшеклассники праздновали выпускной.

После распространения видео в соцсетях подростками заинтересовались сотрудники полиции. Правоохранители пообещали найти школьников в рамках организованной проверки.

До этого сообщалось, что в Борском районе Нижегородской области 13-летняя девочка спела песню на могиле бойца специальной военной операции (СВО) и пообщалась с полицией.

Школьница извинилась перед дядей похороненного участника спецоперации.

ЖЗЛ
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