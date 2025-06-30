Российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе под Сумами танк Leopard

МО РФ: ВС России уничтожили Leopard 2A6 в лесополосе в Сумской области

Российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе под Сумами танк Leopard 2A6 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в уничтожении танка приняли участие военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рубикон».

Судя по кадрам объективного контроля, после попадания БПЛА в корпус танка, техника загорелась. Где именно в Сумской области находилась уничтоженная техника, не уточняется.

Ранее российский военный рассказал историю уничтожения первого танка Leopard ВСУ в Курской области.