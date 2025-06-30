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17:15, 30 июня 2025Россия

Российский чиновник проиграл 300 тысяч рублей в казино и прижег себе гениталии утюгом

Регнум: Чиновник из Башкирии проиграл 300 тысяч в казино и прижег себе гениталии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чиновник из Башкирии проиграл 300 тысяч рублей в казино в Сочи, после чего прижег себе гениталии утюгом. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Как пишет издание, мужчину экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него инфицированный контактный ожог живота, паха, обоих бедер, полового члена и мошонки, ягодиц второй и третьей степени, а также ожоги 12 процентов площади тела и множественные ушибленные раны головы, гематомы лица, рук и ног.

Врачам мужчина объяснил, что якобы травмы нанес себе сам, не совладав с эмоциями после проигрыша в казино. Полиция Сочи также заинтересовалась инцидентом и начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудник мэрии Владивостока не выжил во время отпуска в Таиланде. Предварительно, местная проститутка дала ему транквилизатор, ограбила и сбежала.

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