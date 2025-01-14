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10:03, 14 января 2025Путешествия

Российский чиновник отправился в отпуск в Таиланд и стал жертвой местной проститутки

Mash: Сотрудник мэрии Владивостока не выжил во время отпуска в Паттайе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: John Danow / Shutterstock / Fotodom

Сотрудник мэрии Владивостока не выжил во время отпуска в Паттайе, Таиланд. Предварительно, он мог стать жертвой местной проститутки, пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 42-летний заместитель начальника муниципального автотранспорта Константин К. отправился отдыхать в Азию на Новый год. 29 декабря он прибыл на курорт, а после 30 числа перестал выходить на связь.

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Отмечается, что 11 января он должен был вернуться на работу, однако в администрации он так и не появился. Коллеги связались с семьей мужчины и выяснили, что в последний раз он созванивался с сыном 30 декабря в 21:00. Через час его уже нашли без признаков жизни. 

Сотрудники отеля, где остановился россиянин, сообщили, что накануне видели его в компании трансвестита. По предварительной информации, проститутка дала ему транквилизатор, ограбила и сбежала. Отмечается, что у Константина осталось двое детей 7 и 14 лет.

В начале января ирландского туриста нашли без признаков жизни в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах. Мужчина лежал на кровати с телефоном в руках. Никаких признаков нападения в комнате не было.

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