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18:07, 30 июня 2025Путешествия

Российский пассажирский самолет столкнулся с аистом на взлете и едва не разбился

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: loflo69 / Shutterstock / Fotodom

Российский пассажирский самолет Як-40 столкнулся с аистом на взлете и едва не разбился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что воздушное судно пыталось вылететь из Вологды в Москву, однако в правый двигатель влетела птица. Пилотам удалось развернуть борт и добраться до взлетно-посадочной полосы. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя. 30 июня Airbus A320neo с пассажирами на борту выполнял рейс из Нерюнгри в Москву.

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