Российский пассажирский самолет столкнулся с аистом на взлете и едва не разбился

Российский пассажирский самолет Як-40 столкнулся с аистом на взлете и едва не разбился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что воздушное судно пыталось вылететь из Вологды в Москву, однако в правый двигатель влетела птица. Пилотам удалось развернуть борт и добраться до взлетно-посадочной полосы. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя. 30 июня Airbus A320neo с пассажирами на борту выполнял рейс из Нерюнгри в Москву.