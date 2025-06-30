Самолет с россиянами подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя

Aviaincident: Самолет S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе из-за отказа двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

30 июня Airbus A320neo с пассажирами на борту выполнял рейс из Нерюнгри в Москву. Когда лайнер находился в 50 километрах от аэропорта вылета, экипаж доложил об отказе двигателя. Пилоты выключили его, а затем объявили сигнал срочности.

Экипаж решил вернуться в Нерюнгри, помощь по прибытии самолету не потребовалась.

Ранее пилоты самолета iFly увидели летящего человека в небе над Москвой. Он управлял парапланом и находился на одной высоте с воздушным судном.