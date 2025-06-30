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23:55, 30 июня 2025Россия

Самочувствие покурившей вейп обезьяны ухудшилось

Ветеринар Писковой: состояние обезьяны Даны, которая покурила вейп, ухудшилось
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Самочувствие орангутанга Даны, которой дали покурить вейп, ухудшилось, сообщил ветеринар крымского сафари-парка Тайган Василий Писковой. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — сказал он, выразив опасения, что Дана могла проглотить крышечку с вейпа. По его словам, это может вызвать закупорку кишечника и отравление. «Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку, тогда, не дай Бог, Дану придется оперировать», — отметил ветеринар.

Ранее студентка дала вейп обезьяне в парке Тайган. Ее действия попали на видео. После появления ролика в соцсетях обезьяну проверили ветеринары. Изначально нарушений в ее организме не выявили.

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