Самочувствие покурившей вейп обезьяны ухудшилось

Ветеринар Писковой: состояние обезьяны Даны, которая покурила вейп, ухудшилось

Самочувствие орангутанга Даны, которой дали покурить вейп, ухудшилось, сообщил ветеринар крымского сафари-парка Тайган Василий Писковой. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — сказал он, выразив опасения, что Дана могла проглотить крышечку с вейпа. По его словам, это может вызвать закупорку кишечника и отравление. «Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку, тогда, не дай Бог, Дану придется оперировать», — отметил ветеринар.

Ранее студентка дала вейп обезьяне в парке Тайган. Ее действия попали на видео. После появления ролика в соцсетях обезьяну проверили ветеринары. Изначально нарушений в ее организме не выявили.