Сирия подпишет соглашения о мире с Израилем

Ad-Diar: Сирия может подписать соглашения о мире с Израилем в ближайшие месяцы

Сирия может подписать соглашения о мире с Израилем в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Ad-Diar со ссылкой на источники.

«Подписание [президентом Сирии на переходный период Ахмедом] Аш-Шараа мирного соглашения с Израилем — уже практически решенный вопрос, остается лишь вопрос недель или нескольких месяцев», — говорится в материале.

Как отмечает газета, на этом фоне на Ливан оказывается все более мощное давление с целью склонить Бейрут к аналогичному шагу — подписанию мира с Израилем одновременно с Сирией или вскоре после нее.

По данным источников, в начале 2025 года был установлен временной рубеж, в течение которого США намерены добиться заключения обоих соглашений, поэтому не исключено усиление давления на Ливан.

Ранее стало известно, что Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не требует вернуть аннексированные им Голанские высоты. Также в Дамаске требуют четкого определения мер безопасности на южной границе страны.