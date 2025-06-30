Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:41, 30 июня 2025Мир

Сирия подпишет соглашения о мире с Израилем

Ad-Diar: Сирия может подписать соглашения о мире с Израилем в ближайшие месяцы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дамаск, Сирия

Дамаск, Сирия. Фото: Yosri Aljamal / Reuters

Сирия может подписать соглашения о мире с Израилем в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Ad-Diar со ссылкой на источники.

«Подписание [президентом Сирии на переходный период Ахмедом] Аш-Шараа мирного соглашения с Израилем — уже практически решенный вопрос, остается лишь вопрос недель или нескольких месяцев», — говорится в материале.

Как отмечает газета, на этом фоне на Ливан оказывается все более мощное давление с целью склонить Бейрут к аналогичному шагу — подписанию мира с Израилем одновременно с Сирией или вскоре после нее.

По данным источников, в начале 2025 года был установлен временной рубеж, в течение которого США намерены добиться заключения обоих соглашений, поэтому не исключено усиление давления на Ливан.

Ранее стало известно, что Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не требует вернуть аннексированные им Голанские высоты. Также в Дамаске требуют четкого определения мер безопасности на южной границе страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине казнили российских солдат и пытали заключенных за сотрудничество с Москвой. В ООН раскрыли подробности

    Ректора одного российского спортивного вуза вывели в наручниках

    Лесники Бурятии спасли придавленного деревом изюбря

    Стало известно о проблемах со здоровьем у задержанного в Баку российского журналиста

    Отпуск в трех российских регионах стал дешевле

    Мария Погребняк назвала причину резкого похудения

    Военный грузовик с тактическим знаком попал в смертельное лобовое ДТП под Москвой

    Сирия подпишет соглашения о мире с Израилем

    Трамп задумал смягчить санкции

    Пассажиры переполненного поезда занялись сексом на глазах у попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости