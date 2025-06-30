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22:07, 30 июня 2025Силовые структуры

СК установил личности спевших песню про Бандеру подростков

СК установил личности подростков, которые спели в Тольятти песню про Бандеру
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

СК установил личности подростков, которые спели в Тольятти гимн Украины и песню про украинского националиста Степана Бандеру, сообщает Telegram-канал управления ведомства по Самарской области.

«Участниками инцидента» оказались выпускники образовательного учреждения города в возрасте от 17 до 18 лет, говорится в публикации. Сейчас с ними проводятся следственные действия, в частности силовики осматривают их телефоны. Кроме того, назначена лингвистическая экспертиза.

После того, как видео с подростками разошлось в соцсетях, было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В областном управлении полиции уточнили, что подростки исполнили гимн Украины и песню о Бандере после выпускного вечера в парке Победы в Тольятти.

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