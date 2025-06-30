В Тольятти подростки спели украинский гимн в парке Победы

В Тольятти группа подростков оказалась в центре скандала после того, как в сети появилось видео, где они исполняют песни на украинском языке, включая куплет с фразой «мы за Украину!». Инцидент произошел в городском парке Победы, предположительно во время празднования школьного выпускного.

На кадрах, которые попали сначала в локальный школьный чат, а затем распространились по региональным пабликам, видно, как старшеклассники с явным весельем и в нетрезвом состоянии поют украинский гимн и песню, в которой упоминается лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера. В конце записи, которую делала девушка, один из подростков передает «саламчик» зрителям. Некоторые из участников видео держат в руках алкоголь.

Видеозаписью заинтересовались правоохранители

Поведение школьников вызвало интерес правоохранительных органов. Пресс-служба Следственного комитета по Самарской области сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

«В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма», — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. До этого полиция уже начала проверку по инциденту.

О задержании школьников пока не сообщается, однако известно, что с семьями подростков общаются следователи.

ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

Инцидент приобрел широкий общественный резонанс на фоне общей обеспокоенности российских силовиков по поводу вовлечения молодежи в радикальные и противоправные движения, а также возможного иностранного влияния. Ранее ФСБ России сообщала о масштабной спецоперации в 81 регионе страны по противодействию идеологии насилия среди подростков.

В рамках операции сотрудники ФСБ задержали шестерых человек, которые готовили нападения на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также организовывали насильственные акции в Кемерово и Ростове. Кроме того, была пресечена деятельность 57 администраторов Telegram-каналов, которые распространяли неонацистские и террористические идеи. В переписках некоторых из них, по данным ведомства, обнаружены контакты с украинскими кураторами.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Несмотря на действия правоохранителей, случаи вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с Украиной, продолжают фиксироваться в разных регионах страны. Так, в Марий Эл двое несовершеннолетних, по данным Следственного комитета, совершили поджог автомобиля с патриотической символикой по заданию, полученному от украинских кураторов. За выполнение «задания» они получили 32 тысячи рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело.

А в Ростове-на-Дону был задержан 15-летний школьник, который, как предполагается, готовил самодельное взрывное устройство. Подростка завербовали представители украинских спецслужб, после чего он начал собирать взрывчатку дома. Обнаруженные у него материалы включали поражающие элементы. Во время обысков у школьника нашли химические реактивы и заготовленные компоненты будущего СВУ. Сейчас его взяли под стражу.

Тем временем в Орловской области суд приговорил 17-летнего подростка к 7,5 годам колонии за диверсию на железной дороге и госизмену. По данным УФСБ, юноша по заданию украинской разведки поджег релейный шкаф. Он признан виновным по статьям о диверсии и государственной измене. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии.