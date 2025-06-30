Исполнение гимна Украины российскими подростками дошло до возбуждения уголовного дела

В Тольятти из-за исполнения гимна Украины подростками возбудили уголовное дело

В Самарской области из-за исполнения гимна Украины возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, дело было возбуждено из-за обнаружения в соцсетях видео с подростками, исполняющими «музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма». В областном управлении полиции сообщили, что подростки после выпускного вечера в парке Победы в Тольятти помимо украинского гимна спели песню о Степане Бандере, лидере «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее сообщалось, что трех россиян обвинили в осквернении Знамени Победы.