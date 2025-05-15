Российские подростки подожгли машину с патриотической символикой

В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой

В Марий Эл двое подростков подожгли машину с патриотической символикой по заданию с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, несовершеннолетние вступили в террористическую организацию и по указанию куратора с Украины облили горючей жидкостью автомобиль. За это они получили 32 тысячи рублей.

Против подростков возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России провели мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи в 81 регионе страны и задержали шесть человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и организации насильственных акций в Кемерово и Ростове.