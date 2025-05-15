Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 15 мая 2025Силовые структуры

Российские подростки подожгли машину с патриотической символикой

В Марий Эл подростки подожгли машину с патриотической символикой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Марий Эл двое подростков подожгли машину с патриотической символикой по заданию с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, несовершеннолетние вступили в террористическую организацию и по указанию куратора с Украины облили горючей жидкостью автомобиль. За это они получили 32 тысячи рублей.

Против подростков возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России провели мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи в 81 регионе страны и задержали шесть человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и организации насильственных акций в Кемерово и Ростове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о готовности обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле

    Забытый напиток ворвался на российский рынок. Почему его называют русским суперфудом?

    Реклама

    Варламов побывал в одной столице и пожаловался на страшную вонь

    В Анапе нашли способ заманить российских туристов после разлива нефти

    Птицефабрика загорелась в российском регионе

    Выявлен неожиданный вред продолжительного сна

    Хаматовой припомнили сбор средств для ВСУ после слов о возможном возвращении в Россию

    Медведев присоединился к совещанию Путина по Украине по возвращении из командировки

    В России высказались о перспективах перемирия с Украиной после переговоров в Стамбуле

    На Западе раскрыли срыв планов Европы по санкциям против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости