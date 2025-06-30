Слепаков описал жизнь в Израиле словами «адский геморрой»

Юморист Семен Слепаков назвал Израиль непростой для жизни страной

Известный российский юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) описал жизнь в Израиле словами «адский геморрой». В видео для YouTube-канала «Рада и терки» он назвал страну непростой для жизни.

По словам Слепакова, он недавно узнал, что Израиль находится на восьмом месте рейтинга самых счастливых стран. По мнению комика, который прожил в стране два с половиной года, государство не следовало бы включать в этот список.

«В Израиле, на самом деле, сделать что угодно, — это такой адский геморрой, что когда ты делаешь что-то даже самое незначительное, то ты себя чувствуешь невероятно, потрясающе счастливым», — поиронизировал он.

Слепаков добавил, что в стране некачественно оказывают услуги, в том числе делают ремонт и доставляют еду. «Если у тебя окно дома сломалось, и если ты смог починить это окно где-то через четыре месяца, у тебя такой острый приступ счастья», — с иронией добавил комик.

Ранее известный российский юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сравнил жизнь в Израиле с загробным миром. Он заявил, что он наблюдает за жизнью в России из Израиля.