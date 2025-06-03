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09:04, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Шац сравнил жизнь в Израиле с загробным миром

Юморист Шац заявил, что эмоционально больше связан с Израилем, чем с Россией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Stanislav Kucher / YouTube

Известный российский юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что эмоционально больше связан с Израилем, чем с Россией. Об этом он высказался в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Кучер спросил у Шаца, в какой стране он больше эмоционально — в России или в Израиле. «Сейчас в Израиле, да. У нас здесь не принято говорить "эмиграция", мы не эмигранты, мы репатрианты. (...) Я все больше и больше привыкаю, что моя жизнь здесь», — ответил юморист.

Он добавил, что при этом в соцсетях следит за происходящим в России. Шац также сравнил жизнь в Израиле с загробным миром, из которого он наблюдает за жизнью в России.

Ранее Шац вспомнил о первом впечатлении от Израиля. По его словам, впервые он приехал в страну со сборной КВН. Тогда же, отметил комик, он впервые почувствовал Израиль родной страной.

Вот это да!
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