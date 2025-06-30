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16:36, 30 июня 2025Экономика

Снег выпал в российском регионе

На якутский поселок Тикси обрушился снегопад, образовался снежный покров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

На якутский поселок Тикси обрушился снегопад. Выпавшие в российском регионе осадки образовали небольшой снежный покров, пишет «Российская газета».

Специалисты местного Гидрометцентра уточнили, что явление вызвано арктическим атмосферным фронтом. Сейчас в поселке не жарко — столбики термометров достигают плюс 6 градусов Цельсия.

При этом с середины недели может похолодать еще сильнее — по ночам температура воздуха понизится до минус 3 градусов. Пользователи соцсетей уже публикуют кадры с лежащим на газонах снегом — некоторые даже начали лепить снеговиков.

Ранее жителей Москвы предупредили о рекордно низком атмосферном давлении. По словам синоптиков, в начале недели барометры покажут 729-730 миллиметров ртутного столба. На этом фоне возможны сильные дожди и облачная погода.

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