Снег выпал в российском регионе

На якутский поселок Тикси обрушился снегопад, образовался снежный покров

На якутский поселок Тикси обрушился снегопад. Выпавшие в российском регионе осадки образовали небольшой снежный покров, пишет «Российская газета».

Специалисты местного Гидрометцентра уточнили, что явление вызвано арктическим атмосферным фронтом. Сейчас в поселке не жарко — столбики термометров достигают плюс 6 градусов Цельсия.

При этом с середины недели может похолодать еще сильнее — по ночам температура воздуха понизится до минус 3 градусов. Пользователи соцсетей уже публикуют кадры с лежащим на газонах снегом — некоторые даже начали лепить снеговиков.

Ранее жителей Москвы предупредили о рекордно низком атмосферном давлении. По словам синоптиков, в начале недели барометры покажут 729-730 миллиметров ртутного столба. На этом фоне возможны сильные дожди и облачная погода.