Москвичей предупредили о рекордном давлении

Синоптик Вильфанд: Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому

Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому в понедельник, 30 июня. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, барометры покажут 729-730 миллиметров ртутного столба. «Центр циклона находится вблизи Москвы, поэтому прогнозируется низкое давление. Это не рекордное значение, но близкое к нему», — заявил Вильфанд.

В ночь на вторник, 1 июля, столица продолжит находиться вблизи циклона. Давление немного повысится, но все равно останется на достаточно низком уровне. На этом фоне возможны сильные дожди и облачная погода.

Ранее метеоролог спрогнозировал, что 3 июля в Москву на один день вернется летняя погода. Столбики термометров в столице поднимутся до плюс 23-25 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Однако резкого взрыва тепла в мегаполисе не предвидится, считает Вильфанд