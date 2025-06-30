США узнали о реакции иранских чиновников на удары по ядерным объектам

WP: США узнали, что иранские чиновники назвали слабыми удары по ядерным объектам

Американские разведывательные службы узнали о разговоре иранских чиновников, назвавших слабыми удары США по ядерным объектам Ирана. Об их реакции сообщило издание The Washington Post (WP).

По словам собеседников газеты, иранские чиновники ожидали более мощных и разрушительных ударов со стороны США. В свою очередь, американское должностное лицо на условиях анонимности оценило произошедшее иначе.

«Один разговор неназванных иранцев — это не то же самое, что оценки разведки, при которых учитывается весь объем сведений, полученных из различных источников разными способами», — подчеркнул собеседник WP.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран сможет возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев. «Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил Гросси.