FT: Украина в частном порядке все чаще говорит с Европой о прекращении огня

Украинские чиновники в частном порядке все чаще говорят с европейскими лидерами о возможности прекращения огня. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Изменение настроений внутри украинского правительства отражается в срочности, с которой оно теперь в частном порядке призывает к прекращению огня. Год или два назад такие призывы были бы расценены как поражение. Теперь они звучат все более настойчиво на закрытых встречах украинских и западных лидеров», — передает издание.

По словам авторов материала, некоторые западные чиновники «крайне мрачно настроены»,опасаясь «катастрофического провала» Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку существует риск того, что Киев «не получит существенного увеличения военной и финансовой помощи» от Запада.

29 июня член британской Палаты лордов Роберт Скидельски заявил, что поставки западными странами Украине более современного оружия приведут к эскалации конфликта. По его мнению, Европа ведет «опосредованную войну» на стороне Киева.