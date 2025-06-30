Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 30 июня 2025Мир

Стало известно о частном разговоре Украины с Европой

FT: Украина в частном порядке все чаще говорит с Европой о прекращении огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские чиновники в частном порядке все чаще говорят с европейскими лидерами о возможности прекращения огня. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Изменение настроений внутри украинского правительства отражается в срочности, с которой оно теперь в частном порядке призывает к прекращению огня. Год или два назад такие призывы были бы расценены как поражение. Теперь они звучат все более настойчиво на закрытых встречах украинских и западных лидеров», — передает издание.

По словам авторов материала, некоторые западные чиновники «крайне мрачно настроены»,опасаясь «катастрофического провала» Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку существует риск того, что Киев «не получит существенного увеличения военной и финансовой помощи» от Запада.

29 июня член британской Палаты лордов Роберт Скидельски заявил, что поставки западными странами Украине более современного оружия приведут к эскалации конфликта. По его мнению, Европа ведет «опосредованную войну» на стороне Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине казнили российских солдат и пытали заключенных за сотрудничество с Москвой. В ООН раскрыли подробности

    В Одессе украли упавшую на город «Герань»

    Стало известно о частном разговоре Украины с Европой

    Раскрыта тайна аномального «холодного пятна» в океане

    Появилось видео с места смертельного ДТП с военным грузовиком под Москвой

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Красноярские кардиологи научили дышать шестимесячную девочку с пороком сердца

    Турист провалился в колодец со сточными водами и не выжил во время отдыха в регионе

    В России запланировали выплаты в цифровых рублях

    Лукашенко призвал мужиков молиться за власть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости