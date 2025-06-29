В Британии предостерегли Запад от поставок Украине более современного оружия

Скидельски: Поставки Украине современного оружия приведут к эскалации конфликта

Поставки западными странами Киеву более современного оружия приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски в интервью Berliner Zeitung.

«Если наши правительства поставят Украине более современное оружие, то украинские удары по России усилятся. Думаю, это очень опасно», — сказал он.

Скидельски считает, что Европа ведет «опосредованную войну» на стороне Киева. Он отметил, что «не уверен», какую роль играли европейские страны в последних атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские авиабазы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз (ЕС) принимает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву. Он подчеркнул, что такое поведение не способствует мирному урегулированию.