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18:37, 29 июня 2025Мир

В Британии предостерегли Запад от поставок Украине более современного оружия

Скидельски: Поставки Украине современного оружия приведут к эскалации конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Поставки западными странами Киеву более современного оружия приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил член британской Палаты лордов Роберт Скидельски в интервью Berliner Zeitung.

«Если наши правительства поставят Украине более современное оружие, то украинские удары по России усилятся. Думаю, это очень опасно», — сказал он.

Скидельски считает, что Европа ведет «опосредованную войну» на стороне Киева. Он отметил, что «не уверен», какую роль играли европейские страны в последних атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские авиабазы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз (ЕС) принимает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву. Он подчеркнул, что такое поведение не способствует мирному урегулированию.

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