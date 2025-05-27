Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:28, 27 мая 2025Мир

В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

Песков о поставках оружия Киеву: Поведение ЕС не способствует миру на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Поведение стран Европейского союза (ЕС) относительно Украины не способствует мирному урегулированию. Такую оценку поставок оружия Киеву со стороны Европы дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что решение европейских стран не ограничивать дальнобойность ракет, поставляемых для Украины, опасно и идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что позиция Европы по Украине направлена на продолжение конфликта и отличается от подхода России и США. Песков добавил, что Евросоюз занимает сторону Украины и в связи с этим не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости