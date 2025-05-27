В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

Песков о поставках оружия Киеву: Поведение ЕС не способствует миру на Украине

Поведение стран Европейского союза (ЕС) относительно Украины не способствует мирному урегулированию. Такую оценку поставок оружия Киеву со стороны Европы дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что решение европейских стран не ограничивать дальнобойность ракет, поставляемых для Украины, опасно и идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что позиция Европы по Украине направлена на продолжение конфликта и отличается от подхода России и США. Песков добавил, что Евросоюз занимает сторону Украины и в связи с этим не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.