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16:48, 30 июня 2025Ценности

Свадебное платье Лорен Санчес прозвали пошлым в сети

Критик Кэти Курик прозвала свадебное платье Лорен Санчес пошлым
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка Vogue

Американский критик Кэти Курик раскритиковала дизайн свадебного платья светской львицы Лорен Санчес. На ее комментарий в соцсетях обратили внимание в Page Six.

Журналистка отреагировала на публикацию внука Джона Кеннеди Джека Шлоссберга, который также присутствовал на торжестве. Курик обругала образ невесты и прозвала платье авторства модного дома Dolce & Gabbana пошлым.

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«Добро пожаловать в восьмидесятые — время пышных волос и показного потребления. Очевидно, пошлость вернулась в моду», — подчеркнула критик. На данный момент пост, под которым последняя оставила комментарий, удален из аккаунта Шлоссберга.

В Венеции завершилась трехдневная свадьба миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. По подсчетам инсайдеров, на праздничные мероприятия предприниматель потратил от 46 до 56 миллионов долларов.

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