Талызина заявила о жалости к «дурочке» Пугачевой

Талызина в последнем интервью назвала Пугачеву дурочкой из-за бегства из России

Народная артистка России Валентина Талызина в своем последнем интервью высказалась об артистке Алле Пугачевой, которая уехала из страны после начала специальной военной операции (СВО). Об этом она рассказала в передаче «Секрет на миллион».

Талызина назвала Пугачеву дурочкой и выразила сожаление о решении певицы.

«Дурочка, загубила свою жизнь. Сейчас она наверняка плохо себя чувствует... Кто его знает. Ну, дурочка!» — заявила Валентина Илларионовна.

Ранее стало известно, что народная артистка Валентина Талызина за две недели до своего ухода рассказала о предательстве внучки.