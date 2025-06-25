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13:54, 25 июня 2025Культура

Талызина призналась в пережитом предательстве незадолго до кончины

Актриса Талызина заявила о предательстве внучки Анастасии в последнем интервью
Ольга Коровина

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о предательстве внучки за две недели до своего ухода. Об этом пишет Starhit.

В выпуске программы «Малахов», снятом в начале июня, Талызина обвинила внучку Анастасию в том, что она не пригласила ее на свадьбу. По словам актрисы, ее не позвали на праздник из-за страха родственников, которые опасались взрывного характера звезды «Иронии судьбы».

«Дочка сказала, что я возьму все внимание на себя, а они хотели, чтобы внимание было обращено на них. Поэтому сделали такую подлость, из-за чего я страшно переживала!» — призналась артистка.

Анастасия Талызина вышла замуж летом 2024 года за актера Сергея Новосада, с которым познакомилась в 2022 году на съемках фильма «Я делаю шаг». В картине будущая пара играла влюбленных.

Валентины Талызиной не стало 21 июня в возрасте 90 лет. Прощание с актрисой состоялось 24 июня в столичном театре имени Моссовета, где она служила с 1958 года. В последний раз артистка вышла на сцену 9 мая — во время концерта в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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