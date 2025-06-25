Талызина призналась в пережитом предательстве незадолго до кончины

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о предательстве внучки за две недели до своего ухода. Об этом пишет Starhit.
В выпуске программы «Малахов», снятом в начале июня, Талызина обвинила внучку Анастасию в том, что она не пригласила ее на свадьбу. По словам актрисы, ее не позвали на праздник из-за страха родственников, которые опасались взрывного характера звезды «Иронии судьбы».
«Дочка сказала, что я возьму все внимание на себя, а они хотели, чтобы внимание было обращено на них. Поэтому сделали такую подлость, из-за чего я страшно переживала!» — призналась артистка.
Анастасия Талызина вышла замуж летом 2024 года за актера Сергея Новосада, с которым познакомилась в 2022 году на съемках фильма «Я делаю шаг». В картине будущая пара играла влюбленных.
Валентины Талызиной не стало 21 июня в возрасте 90 лет. Прощание с актрисой состоялось 24 июня в столичном театре имени Моссовета, где она служила с 1958 года. В последний раз артистка вышла на сцену 9 мая — во время концерта в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.