Телезвезду ограбили в центре европейской столицы

Звезда шоу «Танцы со звездами» Мишель Циаккас рассказала о нападении грабителей

Участница популярного британского шоу «Танцы со звездами» Мишель Циаккас заявила, что стала жертвой нападения грабителей в центре Лондона. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам телезвезды, инцидент произошел в одном из оживленных районов европейской столицы, когда она шла к стоматологу. Она отметила, что проехавший мимо на электровелосипеде неизвестный выхватил у нее телефон и скрылся. Циаккас добавила, что во время нападения запаниковала и упала на землю, повредив колено, а произошедшее заставило ее почувствовать себя беспомощной.

«Я вижу, как подобное происходит постоянно, но это просто одна из тех вещей, которая, как ты думаешь, никогда не случится с тобой. Но затем именно это и происходит», — заявила телезвезда. Циаккас подчеркнула, что похожие инциденты все чаще стали происходить в Лондоне, и посоветовала своим подписчикам быть аккуратными.

Ранее сообщалось, что телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня раскрыла детали пережитого ограбления ее квартиры в Монако. Она заявила, что воры украли шкатулку с бижутерией российского бренда, отложив в сторону золотую серьгу с бриллиантами. Кроме того, они унесли с собой один сапог люксовой марки Gucci и сейф, который был пустым.