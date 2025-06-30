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14:23, 30 июня 2025Путешествия

Толпа сирийцев домогалась девяти девочек в бассейне курорта Европы

Aussiedlerbote: Пятерых сирийцев обвинили в домогательствах в бассейне Германии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Толпу сирийцев обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девочкам в бассейне курорта Европы. Об этом сообщает издание Aussiedlerbote.

По данным источника, инцидент произошел в общественном бассейне Barbarossabad в Гельнхаузене, Германия. Девочки, самой младшей из которых 11, а старшей 17, обратились к спасателям, сообщив, что пятеро мужчин щупали их в воде.

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10 сентября 2020

Полиция приехала на вызов и арестовала четырех жителей Сирии от 18 до 28 лет, двое из которых оказались братьями. Один подозреваемый успел скрыться до приезда правоохранительных органов. Мужчинам запретили находиться на территории плавательного комплекса, расследование продолжается.

Ранее турист из Индии пытался растлить 12-летнюю девочку в Сингапуре. Мужчина преследовал девочку, вышедшую из бассейна, затем обнял ее и попытался затащить в туалет.

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