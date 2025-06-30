Трамп резко высказался о переговорах с Ираном

Трамп заявил, что не ведет переговоры с Ираном и ничего ему не предлагает

Соединенные Штаты Америки не ведут переговоры с Ираном и не делали ему никаких предложений по возможной ядерной сделке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я ничего не предлагаю Ирану (...) и даже не веду с ними переговоров, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты!» — написал он.

Трамп также обвинил экс-президента США Барака Обаму в том, что он заплатил Ирану миллиарды долларов в рамках подписанного им в 2015 году «глупого» ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран согласился с предложением Вашингтона вернуться к переговорам по ядерной программе после прекращения огня со стороны Израиля.