Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 30 июня 2025Мир

Трамп резко высказался о переговорах с Ираном

Трамп заявил, что не ведет переговоры с Ираном и ничего ему не предлагает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Соединенные Штаты Америки не ведут переговоры с Ираном и не делали ему никаких предложений по возможной ядерной сделке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я ничего не предлагаю Ирану (...) и даже не веду с ними переговоров, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты!» — написал он.

Трамп также обвинил экс-президента США Барака Обаму в том, что он заплатил Ирану миллиарды долларов в рамках подписанного им в 2015 году «глупого» ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран согласился с предложением Вашингтона вернуться к переговорам по ядерной программе после прекращения огня со стороны Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это провокация». Задержание азербайджанцев в России вызвало скандал. Баку обвиняют в разрушении отношений с Москвой

    Трое детей и трое взрослых стали жертвами лобового ДТП в российском регионе

    Лавров назвал возможную причину краха НАТО

    Марочко сообщил об одном оставшемся поселке под контролем ВСУ у Красноармейска

    США решили улучшить танки Abrams после их провала на Украине

    На Украине указали на обидчивость возможного нового премьер-министра

    Российский подросток впал в кому после ДТП с участием Patriot

    Лавров рассказал о мерах Казахстана по борьбе с пролетом дронов ВСУ

    В постсоветской стране решили создать государственный крипторезерв

    Стоимость получения водительских прав в России удвоится

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости