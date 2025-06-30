Ценам на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали рост

Исламов: К концу 2025-го цены на российский энергетический уголь вырастут

К концу 2025-го цены на российский энергетический уголь поднимутся. Рост стоимости одного из главных российских экспортных ресурсов предсказал замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Минэнерго, в начале года стоимость угля упала с 74-94 долларов за тонну до 63-80 долларов за тот же объем.

«Это очень серьезное снижение. Мы ожидаем, что к концу года цены все-таки поднимутся», — подчеркнул он.

Ранее гендиректор «Мечела» Олег Коржов заявил о достижении минимума в стоимости энергоресурса. Сокращение объемов производства в отрасли в конечном итоге должно привести к повышению цен, добавил он.

Самыми многообещающими экспортными направлениями для сбыта российского угля в ближайшее время станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Основной потенциал для экспорта российского энергетического угля сосредоточен в Китае, а для коксующегося — в Индии. По итогам прошлого года на долю РФ пришлась четвертая часть иностранных поставок в КНР. Индия также заинтересована в наращивании импорта российского топлива, напомнил Исламов.