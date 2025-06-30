Названы главные направления для сбыта российского угля

Замглавы Минэнерго Исламов: Китай и Индия — главные рынки сбыта угля из России

В среднесрочной перспективе самыми перспективными экспортными направлениями для сбыта российского угля станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Дмитрий Исламов, его слова приводит ТАСС.

Основной потенциал для экспорта российского энергетического угля сосредоточен в Китае, а для коксующегося — в Индии. Именно на эти страны в дальнейшем планируется сделать упор в контексте наращивания поставок этих видов топлива из РФ, пояснил Исламов.

Одной из главных целей российских угольщиков в Китае станет обеспечение трети всего угольного импорта КНР. По итогам прошлого года на долю РФ пришлась четвертая часть иностранных поставок в КНР. Индия также заинтересована в наращивании импорта российского топлива, уточнил Исламов.

В качестве еще одного перспективного направления для сбыта угля из РФ рассматривается африканский регион. В обозримом будущем там будут проживать более миллиарда человек, что открывает значительные возможности для расширения географии поставок российского топлива. «Нам нужны все направления — восточное, северо-западное и южное», — заключил Исламов.

Несмотря на амбициозные планы Минэнерго, страны АТР пока не могут компенсировать потери российских угольщиков от разрыва связей с Евросоюзом (ЕС). До 2022 года именно на европейские страны приходилась большая часть экспортной выручки. На этом фоне ряд отечественных поставщиков столкнулся с растущими убытками. Проблемы отрасли усугубляются тем, что власти КНР и Индии, на рынки которых делался основной акцент, активно стимулируют внутреннюю добычу и не нуждаются в резком увеличении импорта. С учетом продолжающегося падения мировых цен на уголь рассчитывать на преодоление кризиса можно будет в лучшем случае к 2030 году, полагают участники рынка.