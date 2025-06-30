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14:31, 30 июня 2025Моя страна

В Челябинск приедут звезды мировой оперы

В Челябинск приедут звезды мировой оперы на фестиваль «Курчатов фест»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хибла Герзмава

Хибла Герзмава. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В Челябинск приедут звезды мировой оперы, чтобы выступить на «Курчатов фесте». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что 10 и 11 июля возле памятника Курчатову состоится большой музыкальный фестиваль — его проводят в Челябинске уже третий год подряд при поддержке Губернатора Челябинской области.

Открытие фестиваля состоится 10 июля, в четверг. В первом отделении выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Рубина. Оркестр представит программу из шедевров мировой классики.

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А во втором отделении актриса театра и кино Дарья Мороз исполнит авторскую интерпретацию сказочной сюиты «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. Дирижировать будет художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин.

В то же время 11 июля гостями фестиваля станут две звезды мировой оперной сцены — народная артистка России Хибла Герзмава и тенор Олег Долгов.

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