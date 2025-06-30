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21:47, 30 июня 2025Россия

В Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО

Журавлев раскритиковал чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru раскритиковал чиновников за неуместные подарки семьям бойцов специальной военной операции (СВО).

Он обратил внимание на случаи, когда родным не вернувшихся с фронта военных дарили испорченные продукты или бессмысленные бытовые приборы. По мнению депутата, должностным лицам проще отчитаться о «врученных подарках», чем понять, что действительно нужно людям.

«Это плевок в душу! Мы обязаны изменить этот подход. Хватит раздавать бесполезные микроволновки! Надо говорить с людьми, слушать их», — подчеркнул Журавлев. Он добавил, что помощь должна быть адресной, следует выяснить конкретные потребности каждой семьи и проявить уважение.

Ранее сообщалось, что фейковый Telegram-канал «Комитет Красного Креста» заявил, что в сети появилось приложение якобы от Красного Креста для поиска бойцов СВО среди пленных. Однако распространяемый файл оказался вредоносным, а сам канал — фейковым.

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