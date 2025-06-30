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15:10, 30 июня 2025Силовые структуры

В отношении Юрия Дудя инициировали уголовное преследование

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста Юрия Дудя
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

По версии следствия, Дудь добавлял посты без плашки о том, что он иностранный агент. В течение года он привлекался к административной ответственности за это, но продолжал нарушать порядок деятельности иностранного агента.

21 апреля сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Дудя на 45 тысяч рублей, потому что он не сопровождал материалы, публикуемые в сети, предупреждающей о его статусе иностранного агента маркировкой.

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