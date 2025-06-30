В России допустили уничтожение бункера Зеленского

Военный эксперт Дандыкин допустил уничтожение бункера Зеленского во Львове

Вооруженные силы (ВС) России в результате ударов по Львову могли уничтожить один из запасных бункеров президента Украины Владимира Зеленского. Такое развитие событий допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Аргументами и фактами».

Ранее пророссийское подполье сообщило, что в результате удара по Львову был уничтожен «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер. Военный эксперт отметил, что подобные сооружения были построены еще в советские времена.

«Это серьезные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее власти города Дрогобыча, находящегося под Львовом, сообщили о взрыве и мощном пожаре на объекте промышленной инфраструктуры. Также появились данные о том, что в городе частично отключилось электричество.