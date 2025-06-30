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21:17, 30 июня 2025Россия

В России увидели показатель истинного отношения Зеленского к бойцам ВСУ

Кастюкевич: Поиски пропавших солдат ВСУ в Крынках показали отношение Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Российский сенатор Игорь Кастюкевич увидел показатель истинного отношения Владимира Зеленского к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, как ведутся поиски солдат, пропавших без вести в селе Крынки Херсонской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Крынки — это лакмусовая бумага истинного отношения Зеленского к личному составу ВСУ. Ему, мягко говоря, плевать на потери и на людей. Крынки были нужны киевскому режиму как объект пропаганды, не более того», — заявил политик.

Он добавил, что Зеленский оценил несколько тысяч жизней людей в одну строчку в западных газетах о закреплении на левом берегу Днепра. Кроме того, для Киева было сложно признать потерю плацдарма, и туда продолжали отправлять людей, когда противостояние российским военным было уже безнадежным. Многие из них утонули, или их тела не смогли вывезти с левобережья.

Ранее в Киеве состоялся митинг родственников пропавших солдат Вооруженных сил Украины у села Крынки на левом берегу Днепра. Мероприятие прошло на Майдане независимости. Родственники рассказали, что уже год живут в неизвестности и требуют как можно быстрее найти пропавших без вести солдат.

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