В России высказались о пределе снижения цен на уголь

Гендиректор «Мечела» заявил, что цены на уголь ниже быть уже не могут

В «Мечеле» ожидают, что ситуация с ценами на уголь улучшится во второй половине года на фоне снижения добычи. Как отметил Олег Коржов, гендиректор этой компании, объединяющей производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии, «цены ниже быть уже не могут». Об этом сообщает ТАСС.

По словам топ-менеджера, в связи с введением Китаем импортных пошлин, касающихся в том числе российского угля, около 20 процентов мировых компаний отрасли сейчас убыточны. «Поэтому в любом случае происходит сокращение объемов производства, что видно и по нашему внутреннему рынку», — сказал Коржов, подчеркнув, что снижение объемов производства, как правило, приводит к повышению цен, которые сейчас «и так находятся на достаточно серьезном минимуме с точки зрения затрат».

Также руководитель «Мечела» поделился, что в рамках пессимистичного сценария в компании ожидается снижение отгрузок угля год к году на 25 процентов, но «если будут меняться условия внутренние и внешние, то эта цифра будет другой».

Ранее стало известно, что российский экспорт угля вырос в январе-мае на один процент несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка. Из-за тяжелой ситуации в отечественной угольной отрасли, связанной с рекордными убытками экспортеров из-за низких цен, российские власти одобрили в прошлом месяце пакет мер поддержки, согласно которому компаниям из перечня, сформированного Минэнерго и комиссией кабмина, будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния. Организации из Сибири также получат поддержку в виде скидки 12,8 процента от тарифа РЖД на экспортные перевозки в порты северо-запада и юга России.

В «Мечеле» в этой связи 30 июня заявили о получении индивидуальной господдержки в виде рассрочки по уплате налогов, сборов, страховых платежей на сумму более 13 миллиардов рублей на три года.