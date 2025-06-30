В российском городе пятеро мужчин жестоко избили женщину из-за жалобы на музыку

В Нижегородской области женщину избили из-за жалобы на громкую музыку

В Дзержинске Нижегородской области пять человек жестоко избили женщину, которая пожаловалась на громкую музыку во дворе жилого дома. Об этом пишет Ni Mash в Telegram.

Часть конфликта удалось снять на видео местным жителям. На кадрах видно, как двое нападавших избивают лежащую на асфальте жертву.

На публикации в СМИ обратил внимание региональный Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что начали проверку информации. Предположительно, все нападавшие были мужчинами. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее в Уфе мужчины толпой избили инвалида на костылях. В сети также появились кадры, на которых видно, как несколько человек пинают россиянина, лежащего на асфальте.