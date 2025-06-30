В российском городе уличная торговка напала на чиновника мэрии

Во Владикавказе незаконно торговавшая на улице женщина напала на чиновника, который попытался прогнать ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия-Алания.
Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, фигурантка — 56-летняя местная жительница, которая незаконно торговала на Центральном рынке.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
По данным следствия, 23 июня сотрудник городской администрации потребовал от фигурантки прекратить заниматься незаконной уличной торговлей. В ответ на это женщина напала на него и применила физическую силу. В результате потерпевший получил телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке 17-летнему подростку грозит до пяти лет лишения свободы за нападение с перцовым баллончиком на полицейского.