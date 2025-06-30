В российском городе уличная торговка напала на чиновника мэрии

Во Владикавказе чиновник мэрии пострадал при попытке пресечь незаконную торговлю

Во Владикавказе незаконно торговавшая на улице женщина напала на чиновника, который попытался прогнать ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия-Алания.

Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, фигурантка — 56-летняя местная жительница, которая незаконно торговала на Центральном рынке.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, 23 июня сотрудник городской администрации потребовал от фигурантки прекратить заниматься незаконной уличной торговлей. В ответ на это женщина напала на него и применила физическую силу. В результате потерпевший получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке 17-летнему подростку грозит до пяти лет лишения свободы за нападение с перцовым баллончиком на полицейского.