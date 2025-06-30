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16:13, 30 июня 2025Силовые структуры

В российском городе уличная торговка напала на чиновника мэрии

Во Владикавказе чиновник мэрии пострадал при попытке пресечь незаконную торговлю
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Во Владикавказе незаконно торговавшая на улице женщина напала на чиновника, который попытался прогнать ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Северная Осетия-Алания.

Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, фигурантка — 56-летняя местная жительница, которая незаконно торговала на Центральном рынке.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, 23 июня сотрудник городской администрации потребовал от фигурантки прекратить заниматься незаконной уличной торговлей. В ответ на это женщина напала на него и применила физическую силу. В результате потерпевший получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке 17-летнему подростку грозит до пяти лет лишения свободы за нападение с перцовым баллончиком на полицейского.

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