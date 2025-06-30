В российском регионе задержали подростков-неонацистов

В Волгограде задержали четырех подростков, поджигавших машины мигрантов

В Волгограде задержали четырех подростков, поджигавших машины мигрантов и выходцев из национальных республик России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17-летний подросток создал экстремистское сообщество. В мессенджере он вел канал, публикуя там материалы с призывами к насильственным действиям против представителей отдельных религиозных и национальных групп. Также юноша организовывал незаконные акции, направленные на дискредитацию органов власти и возбуждения социальной и национальной розни. Например, подростки поджигали автомобили.

Встречи членов сообщества проходили в гараже. Из него изъяли взрывчатое вещество промышленного производства. Возбуждено дело по части 1 и 2 статьи 282.1 («Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней»), части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), статье 354.1 («Реабилитация нацизма»), статье 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ. Организатор сообщества уже арестован.

Ранее в Амурской области при попытке поджога здания военкомата был задержан местный житель, его отправили в СИЗО.