Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:29, 30 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали подростков-неонацистов

В Волгограде задержали четырех подростков, поджигавших машины мигрантов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгограде задержали четырех подростков, поджигавших машины мигрантов и выходцев из национальных республик России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17-летний подросток создал экстремистское сообщество. В мессенджере он вел канал, публикуя там материалы с призывами к насильственным действиям против представителей отдельных религиозных и национальных групп. Также юноша организовывал незаконные акции, направленные на дискредитацию органов власти и возбуждения социальной и национальной розни. Например, подростки поджигали автомобили.

Встречи членов сообщества проходили в гараже. Из него изъяли взрывчатое вещество промышленного производства. Возбуждено дело по части 1 и 2 статьи 282.1 («Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней»), части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), статье 354.1 («Реабилитация нацизма»), статье 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ. Организатор сообщества уже арестован.

Ранее в Амурской области при попытке поджога здания военкомата был задержан местный житель, его отправили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе ВСУ по инфраструктуре одной из главных угольных шахт

    57-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в оголяющем грудь купальнике

    Российские подростки посреди парка Победы спели украинский гимн и попали на видео

    Мужчина с пересаженным чужим лицом рассказал о загробном мире

    Пушилин рассказал о наступлении на одном направлении широким фронтом

    Российский военный медик рассказал о системе подземных госпиталей на СВО

    В России испекли торт весом более двух тонн

    Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России

    В России запатентовали дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом

    В Одессе после удара ВС РФ начался сильный пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости