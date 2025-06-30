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15:04, 30 июня 2025Россия

В РПЦ рассказали о «трясущихся, синеющих и блюющих» возле храма россиянах

Протоиерей Ткачев: Мы видели, как люди приходят в храм, выбегают и блюют
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Каждый священник не менее ста раз видел, как россияне приходили в храм, а после выбегали из здания в крайне плохом самочувствии, и на улице их рвало. Пост о «трясущихся, синеющих и блюющих» возле храма россиянах опубликовал протоиерей Андрей Ткачев в Telegram.

В какие-то моменты, например, вдруг [у прихожанина] тошнота подкатывает к горлу, человек выбегает и блюет. Или, например, в обморок падает. Или бледнеет, синеет, зеленеет, трясется вдруг. Что это такое?

Андрей Ткачев

По словам служителя Русской православной церкви, причиной этому является само пребывание в храме и присутствие верующего на богослужении. «Храм Божий — это место живого присутствия Живого Бога. (...) Тут хорошо, а у него (прихожанина) внутри все плохо. Вот когда "хорошо" и "плохо" встречаются между собой, то человеку очень трудно устоять на ногах», — рассказал он.

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Ткачев добавил, что в такие моменты доброе начало побеждает в человеке дурное.

Ранее в РПЦ рассказали об одержимых демонами талантливых детях.

ЖЗЛ
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