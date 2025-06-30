В РПЦ рассказали о «трясущихся, синеющих и блюющих» возле храма россиянах

Протоиерей Ткачев: Мы видели, как люди приходят в храм, выбегают и блюют

Каждый священник не менее ста раз видел, как россияне приходили в храм, а после выбегали из здания в крайне плохом самочувствии, и на улице их рвало. Пост о «трясущихся, синеющих и блюющих» возле храма россиянах опубликовал протоиерей Андрей Ткачев в Telegram.

В какие-то моменты, например, вдруг [у прихожанина] тошнота подкатывает к горлу, человек выбегает и блюет. Или, например, в обморок падает. Или бледнеет, синеет, зеленеет, трясется вдруг. Что это такое? Андрей Ткачев

По словам служителя Русской православной церкви, причиной этому является само пребывание в храме и присутствие верующего на богослужении. «Храм Божий — это место живого присутствия Живого Бога. (...) Тут хорошо, а у него (прихожанина) внутри все плохо. Вот когда "хорошо" и "плохо" встречаются между собой, то человеку очень трудно устоять на ногах», — рассказал он.

Ткачев добавил, что в такие моменты доброе начало побеждает в человеке дурное.

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