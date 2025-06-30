Полковник Дэвис: Украина посылает своих солдат на верную смерть

Киев продолжает посылать своих солдат на верную смерть, число потерь в живой силе и технике растет. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Эти потери невозможно восполнить. Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя», — сказал Дэвис.

Он подчеркнул, что украинцы продолжают бежать из страны, однако на Западе и среди руководства в Киеве не понимают это.

Ранее издание Wall Street Journal обратило внимание на то, что большинство солдат ВСУ относятся к возрастной группе от 40 до 45 лет. Из-за этого военнослужащие тяжело переносят пребывание в окопах, подчеркивается в статье.