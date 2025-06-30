Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:39, 30 июня 2025Бывший СССР

В Сумской области погиб солист украинской группы

ТАСС: В Сумской области погиб солист украинской группы «Вирий» Горнов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Солист рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады (158 омбр) Дмитрий Горнов был уничтожен на сумском направлении после прохождения подготовки в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Один из медийных представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дмитрий Горнов, прошел длительное обучение в Великобритании и вернулся на Украину в качестве санитарного инструктора. Позже его направили на краткосрочные курсы подготовки и назначили командиром штурмового взвода 158-й отдельной механизированной бригады.

«Вместе со своим личным составом он был уничтожен Северянами в окрестностях Бессаловки», — говорится в сообщении.

В силовых ведомствах сообщили, что после изучения украинских некрологов с теткинского направления пришли к выводу о пополнении бригады офицерами ВСУ, прошедшими обучение в Великобритании. При этом уточнили, что некоторые из них были переведены с должностей военных медиков на командиров штурмовых взводов.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. Украинский военный рассказал, что его мобилизовали в квартире девушки, которая привела его к себе в гости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Убирайтесь оттуда к черту!» Вэнс провозгласил «доктрину Трампа» во внешней политике. Чем это угрожает России?

    Дубинский рассказал о последствиях попыток затянуть конфликт на Украине

    В Госдуме раскритиковали чиновников за неуместные подарки семьям бойцов СВО

    В Швейцарии заявили о готовности предоставить стадион клубам РФ для международных матчей

    В Сумской области погиб солист украинской группы

    На Западе осудили вечеринку с ванной шампанского в Одессе

    Российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР

    Путин поручил привести уровень жизни в Донбассе и Новороссии к среднему по России

    В российском регионе ограничили связь и мобильный интернет из-за угрозы беспилотников

    Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ проверят на причастность к массовому отравлению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости