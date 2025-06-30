ТАСС: В Сумской области погиб солист украинской группы «Вирий» Горнов

Солист рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады (158 омбр) Дмитрий Горнов был уничтожен на сумском направлении после прохождения подготовки в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Один из медийных представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дмитрий Горнов, прошел длительное обучение в Великобритании и вернулся на Украину в качестве санитарного инструктора. Позже его направили на краткосрочные курсы подготовки и назначили командиром штурмового взвода 158-й отдельной механизированной бригады.

«Вместе со своим личным составом он был уничтожен Северянами в окрестностях Бессаловки», — говорится в сообщении.

В силовых ведомствах сообщили, что после изучения украинских некрологов с теткинского направления пришли к выводу о пополнении бригады офицерами ВСУ, прошедшими обучение в Великобритании. При этом уточнили, что некоторые из них были переведены с должностей военных медиков на командиров штурмовых взводов.

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