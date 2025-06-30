Верку Сердючку заподозрили в желании покинуть Украину

Продюсер Дзюник: Сердючка задумывается о том, чтобы навсегда покинуть Украину

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, уже начал задумываться о том, чтобы навсегда покинуть Украину, и даже запросить политическое убежище. Таким мнением поделился музыкальный продюсер Леонид Дзюник, его цитирует aif.ru.

По словам Дзюника, исполнитель давно понял, что на Украине «образовалась яма нереально крупных размеров». «Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на все и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — отметил он.

При этом продюсер выразил сомнение в том, что певец переедет в Россию.

Ранее Андрей Данилко матом ответил недовольным исполнением им ряда песен на русском языке. 28 мая Сердючка выступала на концерте в Одессе, где высказалась о противниках использования ею русского языка.