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16:35, 29 июня 2025Культура

Верка Сердючка русским матом ответила противникам ее песен на русском языке

Сердючка на концерте в Одессе матом ответила недовольным ее песнями на русском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, матом ответил недовольным исполнением им ряда песен на русском языке. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика страны».

По информации издания, 28 мая Сердючка выступала на концерте в Одессе, где высказалась о противниках использования ею русского языка. «Если не любят нас, то пусть идут в ***** [женский половой орган]», — пропела она на украинском, при этом произнеся последнее слово в русскоязычном варианте.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Сердючки. Поводом стало исполнение Данилко песен на русском языке в Киеве 13 июня.

Однако позже Кремень заявил, что Сердючка избежит наказания. Омбудсмен заявил, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не распространяется на использование языков во время исполнения песен. При этом он подчеркнул, что вопросы остались к организаторам выступления, которые использовали русский язык.

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