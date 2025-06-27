Верку Сердючку передумали наказывать за русский язык

Украинский омбудсмен заявил, что Верку Сердючку не накажут за песни на русском

Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, избежит наказания за выступления на русском языке. Его слова передает агентство ТАСС.

По словам омбудсмена, власти Украины передумали наказывать артиста, так как его действия «не запрещены законом». Речь идет о принятом в 2019 году законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Кремень пояснил, что правила не распространяются на использование языков во время исполнения песен. Также он заявил, что проверки ведомства продлятся еще некоторое время: вопросы остались к организаторам выступления, которые использовали русский язык.

Ранее стало известно, что Верку Сердючку обвинили в попытке «мимикрировать и ждать Российскую армию в Киеве».