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12:32, 30 июня 2025Забота о себе

Вейпы оказались вреднее сигарет

Токсиколог Пулен: Электронные сигареты содержат высокую концентрацию свинца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

Калифорнийский университет в Девисе, США, провел исследование одноразовых электронных сигарет и сделал неприятное открытие. Работу токсикологов Марка Салазара и Бретта Пулена цитирует издание People.

Исследователи выяснили, что вейпы оказались вреднее сигарет: в них концентрация токсичных металлических элементов, в частности свинца, никеля и сурьмы, была выше, чем в обычных сигаретах». «Мы обнаружили, что использование электронных сигарет подростками и молодыми людьми приводит к повышенным концентрациям металлов и металлоидов в крови, моче и слюне с неизвестными последствиями по риску рака и нераковых заболеваний», — отметил Пулен.

Токсиколог Салазар добавил: «Когда я впервые увидел концентрацию свинца, она была настолько высокой, что я решил, что наш прибор сломался. Это побудило нас глубже изучить эти одноразовые изделия».

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Исследователи подчеркнули, что по мере использования вейпы становятся более токсичными. Они объяснили, что концентрация вредных элементов увеличивалась в тысячу раз за срок службы устройства.

Ранее пульмонолог Елена Горбачева рассказал о способах бросить вейп. В частности, она порекомендовала завести новую привычку.

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