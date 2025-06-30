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16:52, 30 июня 2025Экономика

Влияние ожидающегося более резкого снижения ключевой ставки на экономику оценили

Аналитик Чернов: Более резкое снижение ставки оживило бы деловую активность в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

На фоне возможного ускорения снижения ключевой ставки, которое 30 июня допустил зампред Банка России Алексей Заботкин, в стране сохраняются проинфляционные риски, в связи с чем регулятор, опустив ставку до 17-18 процентов годовых в конце июля, может взять паузу в ее снижении. С таким предположением выступил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, следует из его комментария, поступившего «Ленте.ру».

В пользу этого, полагает специалист, говорит то, что повышение стоимости электроэнергии для промышленных предприятий отразится на розничных ценах с временным лагом в два-четыре месяца, а более резкое снижение ставки «поддержало бы кредитный спрос и способствовало оживлению деловой активности» в экономике.

При этом дальнейшие действия ЦБ, отмечает эксперт, будут строго зависеть от баланса рисков и устойчивости замедления инфляции.

Как пишет Telegram-канал MMI, сезонно сглаженная инфляция (mm saar) уже в июне может опуститься в России ниже 4 процентов, что вкупе со снижением инфляционных ожиданий и другими данными позволило его экспертам впервые за долгое время поддержать снижение ставки с оговоркой о необходимости нейтрального сигнала и не слишком резкого смягчения денежно-кредитной политики.

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