Заказавшая мужа-директора российского ТЦ «черная вдова» получила срок

В Подмосковье вдове хозяина ТЦ «Все» Хохловой дали 14 лет за заказ убийства мужа

Московский областной суд приговорил вдову, заказавшую расправу над мужем — хозяином подмосковного торгового центра (ТЦ) «Все» Николаем Леоновым Алину Хохлову к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

На скамье подсудимых оказались двое — 62-летняя Алина Хохлова и 49-летний Владимир Хомяков. Женщина признана виновной по части 3 статьи 33, части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства»), а Хомяков — по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой лиц по найму») и по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой»). Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год. Второй фигурант получил 20 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

По информации «Коммерсантъ», в СМИ фигурантку называют «Черная вдова».

Как установил суд, Хохлова часто ссорилась со своим возлюбленные бизнесменом на бытовой почве. Так, однажды, он предложил разделить имущество и бизнес. В ответ на это женщина решилась на расправу. Он неоднократно обращалась к своим знакомым с соответствующей просьбой и к гадалкам. Однако, никто на ее призывы не ответил и тогда она рассказала обо всем сыну. Мать предложила ему 1,5 миллиона рублей за то, чтобы он лишил жизни пострадавшего. Молодой человек согласился и подыскал исполнителя будущего преступления. Киллером стал Хомяков.

Расправа над директором ТЦ Леоновым произошла 4 июня 2019 года. Тогда киллер в мотоциклетном шлеме подбежал к заходившему в ТЦ Леонову и три раза выстрелил в него. За преступление стрелок получил полтора миллиона рублей.