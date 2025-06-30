Франция столкнулась с резким падением цен на электроэнергию

Bloomberg: Во Франции заметили рост случаев отрицательных цен на электроэнергию

За минувшие полгода стоимость электроэнергии во Франции для потребителей оставалась отрицательной на протяжении 363 часов (15 полных дней), что в два раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает Bloomberg.

Столь резкое падение цен связано с увеличением выработки возобновляемой энергии, которая все чаще переполняет сеть. Похожая ситуация наблюдается в соседних Испании и Германии, где также были зафиксированы новые рекорды.

Вместе с тем, отмечает издание, приятная информация для потребителей дорого обходится инвесторам в возобновляемую энергетику. У последних снижается доходность и интерес к новым вложениям.

Аналитики полагают, что в оставшиеся два месяца лета ситуация только усугубится, потому что увеличится количество солнечной генерации. Такая ситуация негативно сказывается на французских атомных станциях, где реакторы вынуждены снижать мощность. В этой связи в стране даже начались дискуссии по поводу возможности ограничивать использование ветряных и солнечных электростанций, чтобы сохранить жизнеспособность ядерных реакторов.

Впрочем, противники такого подхода напоминают, что в жаркие месяцы возрастет потребность в кондиционировании, и работа климатической техники заберет лишнюю выработку.

Ранее сообщалось, что в среднем в мае цены на электроэнергию в Германии были ниже нуля четыре часа в сутки. В связи с этим в том же месяце производство электроэнергии с помощью природного газа в стране оказалось на самом низком уровне с 2019 года.