Цены на электроэнергию в Германии рухнули

Bloomberg: Ветреная погода в Германии привела к обрушению цен на электроэнергию

Ветреная погода в Германии привела к резкому росту выработки ветряных электростанций, так что в последнее время стоимость электроэнергии регулярно падает ниже нуля. Об этом пишет Bloomberg.

Например, в минувшую субботу, 24 мая, отрицательный тариф продержался семь часов, дойдя до уровня минус 13,17 евро за мегаватт-час.

В среднем в мае цены были ниже нуля четыре часа в сутки, и в первую неделю июня ситуация не изменится, потому что прогноз обещает усиление ветра до максимума с февраля.

На этом фоне в мае производство электроэнергии с помощью природного газа в Германии, крупнейшем европейском энергорынке, оказалось на самом низком уровне с 2019 года.

Средние цены на сутки вперед находятся на сезонном минимуме с 2021 года. Главной проблемой такой динамики, которую также обеспечивает рост выработки солнечных электростанций, становится нехватка емкости аккумуляторов для эффективного использования вырабатываемой энергии. В результате убытки несут производители энергии с помощью установок на угле и газе, ведь им тоже приходится снижать цены или останавливаться.

Помимо этого, проблемы возникают у инвесторов в возобновляемую энергетику, что в перспективе может замедлить развитие отрасли, на которую делают ставку в Европе.

В конце марта глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец объявил о начале строительства крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии. Объект будет расположен в Жарновце, что находится неподалеку от Гданьска, где расположена недостроенная АЭС. По расчетам, при полном заряде хранилища электроэнергии хватит для обеспечения 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток.