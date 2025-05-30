Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 30 мая 2025Экономика

Цены на электроэнергию в Германии рухнули

Bloomberg: Ветреная погода в Германии привела к обрушению цен на электроэнергию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Ветреная погода в Германии привела к резкому росту выработки ветряных электростанций, так что в последнее время стоимость электроэнергии регулярно падает ниже нуля. Об этом пишет Bloomberg.

Например, в минувшую субботу, 24 мая, отрицательный тариф продержался семь часов, дойдя до уровня минус 13,17 евро за мегаватт-час.

В среднем в мае цены были ниже нуля четыре часа в сутки, и в первую неделю июня ситуация не изменится, потому что прогноз обещает усиление ветра до максимума с февраля.

На этом фоне в мае производство электроэнергии с помощью природного газа в Германии, крупнейшем европейском энергорынке, оказалось на самом низком уровне с 2019 года.

Средние цены на сутки вперед находятся на сезонном минимуме с 2021 года. Главной проблемой такой динамики, которую также обеспечивает рост выработки солнечных электростанций, становится нехватка емкости аккумуляторов для эффективного использования вырабатываемой энергии. В результате убытки несут производители энергии с помощью установок на угле и газе, ведь им тоже приходится снижать цены или останавливаться.

Материалы по теме:
В Европе цены на электричество упали ниже нуля. Почему так происходит и чем это грозит?
В Европе цены на электричество упали ниже нуля. Почему так происходит и чем это грозит?
3 марта 2025
Тарифы на ЖКУ в Москве с 1 июля 2025 года. На сколько подорожают коммунальные услуги и как сэкономить?
Тарифы на ЖКУ в Москве с 1 июля 2025 года.На сколько подорожают коммунальные услуги и как сэкономить?
23 апреля 2025

Помимо этого, проблемы возникают у инвесторов в возобновляемую энергетику, что в перспективе может замедлить развитие отрасли, на которую делают ставку в Европе.

В конце марта глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец объявил о начале строительства крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии. Объект будет расположен в Жарновце, что находится неподалеку от Гданьска, где расположена недостроенная АЭС. По расчетам, при полном заряде хранилища электроэнергии хватит для обеспечения 2,5 миллиона домохозяйств в течение суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    ВМФ России получит дополнительные десантные корабли

    Женщина лишилась отпуска в Европе из-за разговора со стюардессой в самолете

    Суд вынесет приговор пытавшемуся въехать в Россию армянскому наемнику ВСУ

    Бывший мэр российского города попал под арест

    Германия высказалась об окончании конфликта на Украине

    Встреча Путина со вдовой Абэ попала на главную страницу в японских газетах

    В Стамбуле у фальшивомонетчиков отобрали печатный станок

    Сырский поручил расследовать столкновение с военкомами на Украине

    «Некомфортное» общение азиатского барсука попало на видео в российском заповеднике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости